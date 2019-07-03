Житель Челябинской области украл у 81-летнего пенсионера машину, чтобы сдать ее на металлолом
В Магнитогорске у 81-летнего дедушки неизвестные украли старенькую «Оку» прямо со двора. За помощью он обратился в полицию.
Силовики отыскали вора. Им оказался 31-летний магнитогорец. Он украл машину ночью, откатил со двора. Похититель признался, что хотел сдать ее на металлолом. Постоянного места работы у него нет, раньше к уголовной ответственности не привлекался.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до пяти лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. А похищенную «Оку» вернули хозяину.
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ИСТОЧНИК KP.RU