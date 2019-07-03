Журналист из Челябинска вернул читателям «Дубровского»

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-03T15:53:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В одном из южноуральских издательств вышла книга «Дубровский 2.0 Перезагрузка». По словам автора, известного челябинского журналиста, члена Союза писателей России, автора нескольких книг Михаила Араловца — это не «жареные» факты про бывшего губернатора Бориса Дубровского, а три стильные детективные истории. По сюжету и по персоналиям они переплетены с романом Пушкина «Дубровский».

— В современном мире, который пестрит пороками, действуют известные персонажи — Дубровский — отец отставной генерал и сын телеведущий, Троекуров — пехотный капитан с красавицей дочерью Машей, и здесь же герои Агаты Кристи — иностранцы Пуаро и Гастингс, есть даже свой переводчик Чапаев. Здесь же «живет» и любовный треугольник, и кража именного семейного оружия с пушкинских времен, убийство, смерть, крупный проигрыш в казино, расследование, нажитые не весть каким образом капиталы, бегство за границу, страдания... Весь этот клубок читатель с любопытством будет раскручивать по ходу сюжета, — рассказывает Михаил Араловец.

В Челябинском отделении Союза писателей рассказали, что книга «Дубровский 2.0 Перезагрузка» — это современный авторский взгляд на известную литературную историю времен Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU