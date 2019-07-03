На аэродроме под Челябинском состоится праздник для поклонников авиации

СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-03T17:17:08+03:00

Можно будет полетать на самолете и прыгнуть с парашютом

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На аэродроме Калачево неподалеку от Челябинска проводят ежегодный праздник для всей семьи «Крылья лета». Это фестиваль для тех кто любит авиацию и парашютный спорт.

— Для гостей праздника подготовлена интересная культурно-развлекательная программа. Будут показательные выступления парашютистов, высший пилотаж на самолетах, шоу авиамоделей, конкурсы, — говорят организаторы.

Гостям предложат прокатиться на самолетах, прыгнуть на парашюте. Последнее можно сделать в тандеме с инструктором.

7 июля, воскресенье.

Начало в 11.00.

Тел.: (351) 791-29-41.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU