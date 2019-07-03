На аэродроме под Челябинском состоится праздник для поклонников авиации
Можно будет полетать на самолете и прыгнуть с парашютом
Смельчака предлагают прыгнуть с парашютом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На аэродроме Калачево неподалеку от Челябинска проводят ежегодный праздник для всей семьи «Крылья лета». Это фестиваль для тех кто любит авиацию и парашютный спорт.
— Для гостей праздника подготовлена интересная культурно-развлекательная программа. Будут показательные выступления парашютистов, высший пилотаж на самолетах, шоу авиамоделей, конкурсы, — говорят организаторы.
Гостям предложат прокатиться на самолетах, прыгнуть на парашюте. Последнее можно сделать в тандеме с инструктором.
7 июля, воскресенье.
Начало в 11.00.
Тел.: (351) 791-29-41.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU