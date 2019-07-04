2019-07-04T05:25:33+03:00
Общество

Мишка, бегущий по трассе в Челябинской области попал на камеру видеорегистратора

Вы увидите самое доброе видео этой недели
Лидия ПЕСКОВА
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Приблизиться к медвежонку никто не решился.Приблизиться к медвежонку никто не решился.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Видеорегистратор легковушки, которая ехала по трассе Златоуст — Челябинск, заснял маленького бурого мишку. Детеныш развлекался, провожая машины. Он бежал вдоль трассы, не обращая внимания на опасность.

Видео снято в окрестностях Миасса. Водителей позабавил этот инцидент, однако остановиться никто не решился, ведь рядом могла быть мама игривого медвежонка.

Судя по всему, зверь случайно выбежал на дорогу, а оперативно вернуться назад ему помешало дорожное ограждение. Вот мишка и несся вдоль маленького забора, пока не вернулся обратно в лес.

Медвежонок на трассе.Видео: ЧП Златоуст. Челябинск

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ИСТОЧНИК KP.RU

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