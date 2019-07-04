Мишка, бегущий по трассе в Челябинской области попал на камеру видеорегистратора
Видеорегистратор легковушки, которая ехала по трассе Златоуст — Челябинск, заснял маленького бурого мишку. Детеныш развлекался, провожая машины. Он бежал вдоль трассы, не обращая внимания на опасность.
Видео снято в окрестностях Миасса. Водителей позабавил этот инцидент, однако остановиться никто не решился, ведь рядом могла быть мама игривого медвежонка.
Судя по всему, зверь случайно выбежал на дорогу, а оперативно вернуться назад ему помешало дорожное ограждение. Вот мишка и несся вдоль маленького забора, пока не вернулся обратно в лес.
Медвежонок на трассе.Видео: ЧП Златоуст. Челябинск
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