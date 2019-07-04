2019-07-04T05:46:07+03:00
Общество

Вслед за Джейсоном Стэтхэмом жители Челябинской области открывают бутылки ногой

Новый челлендж набирает популярность в интернете
Ирина КАРЕЛИНА
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Джейсон Стэтхем откручивает крышку бутылки ударом ноги. Кадр из видеоДжейсон Стэтхем откручивает крышку бутылки ударом ноги. Кадр из видео
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Всемирная сеть не дает заскучать. Звезды кино и спорта объявили #BottleCapChallenge. Челлендж — это жанр интернет-роликов, в которых человек делает что-то необычное, а затем предлагает повторить это. Bottel cap переводится с английского как «крышка от бутылки». Смысл задания — открутить ее ударом ноги. Это уже сделали на камеру боец Конор Макгрегор, актер Джейсон Стэтхэм, рэпер Тимати, шоумен Гарик Харламов. Кстати, идея принадлежит бойцу MMA из Казахстана Карену Пашикяну.

Жители Челябинской области тоже не отстают. Например, футболист миасского «Торпедо» Александр Белов повторил этот трюк, не смотря на травму ноги. Он выложил видео в своем инстаграме.

belov_alexandrbelov_alexandr
футболист миасского Торпедо Александр Белов #BottleCapChallenge
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— Красавчик! Я раз пять видео посмотрела. Ну круто же! Восстанавливайся, — написала в комментариях Юлия Демина.

— Уже не болит? Так крутишься на опорной! — беспокоится Дмитрий Прутов.

— Без нагрузки нормально. Заказал наколенник. Начну на этой неделе (вероятно, речь о возвращении к тренировкам после травмы — прим. автора), попробую, — ответил футболист.

Джейсон Стэтхэм #BottleCapChallenge.Jason Statham (@jasonstatham)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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