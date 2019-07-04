На Расулевских чтениях в Троицке ждут Марата Башарова

СЕГОДНЯ 06:02 2019-07-04T06:02:56+03:00

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В Троицке на этой неделе пройдет научно-практическая конференция «Расулевские чтения». Одним из самых узнаваемых гостей конференции будет актер Марат Башаров, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

Также в Троицк приедут мусульманские лидеры ближнего и дальнего зарубежья, ведущие российские ученые-исламоведы. В рамках конференции проведут конкурс песнопений духовного наследия мусульман «Мунаджат». А в пятницу, 5 июля, мероприятие посетит глава Челябинской области Алексей Текслер и духовный лидер мусульман, потомок пророка Мухаммеда, шейх Абдурраззак Ассаиди. Гости посетят могилу мусульманского просветителя Зайнуллы Расулева, чьим именем названа конференция.

А еще гости «Расулевских чтений» посетят книжную ярмарку, где будут представлены книги, изданные в Челябинске, Москве и в Казахстане.

Чтения завершатся областным праздником Сабантуй. Он пройдет в Троицке в эту субботу, 6 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU