Жители Челябинска назвали Алексея Текслера «губернатором надежды»

СЕГОДНЯ 06:47 2019-07-04T06:47:45+03:00

С новым главой региона жители города связывают надежды на более достойную жизнь

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Большинство челябинцев связывают надежды на улучшение обстановки в регионе с приходом Алексея Текслера. К такому выводу пришли социологи Челябинского филиала РАНХиГС.

Они спросили земляков: будет ли жизнь с Текслером лучше прежней?

«Определенно да» сказали 18,2% опрошенных.

«Скорее да» заявили 45,5% горожан.

«Скорее нет» считают 9,8% опрошенных граждан.

«Точно нет» уверены 12,5%.

Еще 14% опрошенных затруднили ответить.

— Большинство челябинцев (63,7%) связывают надежды на улучшение ситуации в регионе с приходом Алексея Текслера. Чаще об этом говорят женщины и высокообеспеченные жители Челябинска, — делают вывод местные социологи. — А респонденты-скептики оказались в меньшинстве — 22,3%. В большинстве своем, это мужчины, респонденты в возрасте 45-49 лет, горожане, не имеющие высшего образования, наемные работники частных предприятий, а также малообеспеченные респонденты.

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ИСТОЧНИК KP.RU