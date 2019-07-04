Жители Челябинска назвали Алексея Текслера «губернатором надежды»
Большинство челябинцев связывают надежды на улучшение обстановки в регионе с приходом Алексея Текслера. К такому выводу пришли социологи Челябинского филиала РАНХиГС.
Они спросили земляков: будет ли жизнь с Текслером лучше прежней?
«Определенно да» сказали 18,2% опрошенных.
«Скорее да» заявили 45,5% горожан.
«Скорее нет» считают 9,8% опрошенных граждан.
«Точно нет» уверены 12,5%.
Еще 14% опрошенных затруднили ответить.
— Большинство челябинцев (63,7%) связывают надежды на улучшение ситуации в регионе с приходом Алексея Текслера. Чаще об этом говорят женщины и высокообеспеченные жители Челябинска, — делают вывод местные социологи. — А респонденты-скептики оказались в меньшинстве — 22,3%. В большинстве своем, это мужчины, респонденты в возрасте 45-49 лет, горожане, не имеющие высшего образования, наемные работники частных предприятий, а также малообеспеченные респонденты.
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