Жители небольшого поселка в Челябинской области остались без бытовой техники из-за ошибки коммунальщиков

СЕГОДНЯ 07:10 2019-07-04T07:10:45+03:00

Во время ремонта теплотрассы они задели силовой кабель

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В Новосинеглазово жители многоэтажки остались без бытовой техники из-за сильного скачка напряжения. Об этом сами пострадавшие рассказывают в социальных сетях.

Люди рассказывают, что во время ремонта теплотрассы коммунальщики задели силовой кабель. Из-за сильного скачка напряжения сгорели чайники, компьютеры, ноутбуки, телевизоры и другая бытовая техника.

— Приставка, посудомоечная машина, роутер сгорел, десять лампочек светодиодных. Примерный ущерб составляет 70-80 тысяч где-то, — жалуется пострадавший житель Новосинеглазово Сергей Иванов.

Сейчас пострадавшие люди решают, кто должен возместить им ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU