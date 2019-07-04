Жители небольшого поселка в Челябинской области остались без бытовой техники из-за ошибки коммунальщиков
В Новосинеглазово жители многоэтажки остались без бытовой техники из-за сильного скачка напряжения. Об этом сами пострадавшие рассказывают в социальных сетях.
Люди рассказывают, что во время ремонта теплотрассы коммунальщики задели силовой кабель. Из-за сильного скачка напряжения сгорели чайники, компьютеры, ноутбуки, телевизоры и другая бытовая техника.
— Приставка, посудомоечная машина, роутер сгорел, десять лампочек светодиодных. Примерный ущерб составляет 70-80 тысяч где-то, — жалуется пострадавший житель Новосинеглазово Сергей Иванов.
Сейчас пострадавшие люди решают, кто должен возместить им ущерб.
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ИСТОЧНИК KP.RU