Пьяный автолюбитель в Кургане погиб, пытаясь скрыться с места ДТП
Трагический инцидент произошел поздно вечером накануне. На шоссе Тюнина в Кургане пьяный водитель Лексуса устроил ДТП, а потом погиб, пытаясь скрыться с места аварии, сообщают в социальных сетях очевидцы.
— Сначала погибший на своем Лексусе протаранил Ауди и попытался покинуть место аварии. Но судьба распорядилась иначе. Лексус вылетел на встречную полосу и столкнулся еще с одним автомобилем. Этот удар оказался для водителя Лексуса смертельным, — рассказывают очевидцы.
На месте ДТП работал наряд ГИДББ, а также реанимация. Спасти виновника аварии не удалось, он скончался на месте. Другие участники ДТП живы.
ДТП в Кургане.Видео: сообщество "Типичный Курган".
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