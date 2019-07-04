2019-07-04T08:10:48+03:00
Общество

Пьяный автолюбитель в Кургане погиб, пытаясь скрыться с места ДТП

Последствия жуткой аварии попали на видео
Лидия ПЕСКОВА
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Помочь нарушителю не смогли, он скончался на месте.Помочь нарушителю не смогли, он скончался на месте.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Трагический инцидент произошел поздно вечером накануне. На шоссе Тюнина в Кургане пьяный водитель Лексуса устроил ДТП, а потом погиб, пытаясь скрыться с места аварии, сообщают в социальных сетях очевидцы.

— Сначала погибший на своем Лексусе протаранил Ауди и попытался покинуть место аварии. Но судьба распорядилась иначе. Лексус вылетел на встречную полосу и столкнулся еще с одним автомобилем. Этот удар оказался для водителя Лексуса смертельным, — рассказывают очевидцы.

На месте ДТП работал наряд ГИДББ, а также реанимация. Спасти виновника аварии не удалось, он скончался на месте. Другие участники ДТП живы.

ДТП в Кургане.Видео: сообщество "Типичный Курган".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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