Пьяный автолюбитель в Кургане погиб, пытаясь скрыться с места ДТП

СЕГОДНЯ 08:07 2019-07-04T08:10:48+03:00

Помочь нарушителю не смогли, он скончался на месте. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Трагический инцидент произошел поздно вечером накануне. На шоссе Тюнина в Кургане пьяный водитель Лексуса устроил ДТП, а потом погиб, пытаясь скрыться с места аварии, сообщают в социальных сетях очевидцы.

— Сначала погибший на своем Лексусе протаранил Ауди и попытался покинуть место аварии. Но судьба распорядилась иначе. Лексус вылетел на встречную полосу и столкнулся еще с одним автомобилем. Этот удар оказался для водителя Лексуса смертельным, — рассказывают очевидцы.

На месте ДТП работал наряд ГИДББ, а также реанимация. Спасти виновника аварии не удалось, он скончался на месте. Другие участники ДТП живы.

ДТП в Кургане.Видео: сообщество "Типичный Курган".

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