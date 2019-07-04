2019-07-04T08:40:49+03:00
Общество

Хитрый банк отнял у должников по ипотеке квартиру, а вдобавок хотел нажиться

В Челябинске завершился показательный судебный процесс
Лидия ПЕСКОВА
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Если у вас забрали квартиру, значит, долгов перед банком у вас уже нет.Если у вас забрали квартиру, значит, долгов перед банком у вас уже нет.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Один из банков необоснованно насчитал супружеской паре из Челябинска огромный долг по ипотеке. Но горожане при поддержке экспертов отправились в суд и смогли уменьшить долг на 600 тысяч рублей, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

Семейная пара из Челябинска купила в ипотеку квартиру стоимостью 2 млн рублей. Супруги внесли первоначальный взнос в размере около 500 тыс. рублей, а после исправно платили ежемесячные платежи и погасили часть суммы маткапиталом. Когда семья перестала справляться с долговой нагрузкой, банк отнял квартиру, а помимо этого, повесил на супругов долг в 600 тысяч.

— Закон сегодня изменился. Задолженность по ипотеке считается полностью погашенной, если у должника изъято залоговое жилье. Это касается даже тех случаев, когда долг больше, чем вырученная от продажи квартиры сумма. На практике же очень часто люди и жилья лишаются, и еще остаются должны банку, — рассказал эксперт Вячеслав Курилин.

Он призывает земляков следить за финансовыми новостями и повышать свою грамотность, тогда никакой банк не сможет обвести вас вокруг пальца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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