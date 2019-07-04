Бдительный внук задержал двух воровок в квартире своей 90-летней бабушки в Челябинске

СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-04T09:37:30+03:00

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Во вторник, 2 июля, полицейские задержали двух дамочек, которых подозревают в серии ограблений пожилых горожан. А помог им в этом бдительный внук одной из жертв, сообщает пресс-служба УМВД России по Челябинску.

Две незнакомки пришли в квартиру 90-летней старушки посреди дня. Одна попросила стакан воды и прошла с хозяйкой на кухню. Другая кинулась в комнату искать ценные вещи и деньги. На счастье, в этот момент проведать старушку зашел ее 33-летний внук. Поняв, что бабушку грабят, он изнутри закрыл двери в квартиру и вызвал полицию. Одна женщина успела выпрыгнуть на улицу в окно, а вторую мужчину держал до приезда оперативников. Позже она вывела полицейских на свою подругу.

— Задержанными оказались жительницы Ивановской области, 1974 и 1984 годов рождения. Та, что моложе, находится в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений в родном регионе. Установлено, что подозреваемые приехали в город Челябинск в октябре 2017 года и официально нигде не трудоустроены, — замечают в пресс-службе.

Полицейские устанавливают причастность дамочек к другим преступлениям. Если вы пострадали от этих женщин, звоните в дежурную часть города по телефонам: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14, 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU