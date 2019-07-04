Поликлинику в Челябинске эвакуировали из-за перцового баллончика

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-04T13:06:23+03:00

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Посетителей и работников поликлиники №5 на Комсомольском проспекте в Челябинске эвакуировали днем 4 июля. В коридорах больницы повздорили двое мужчин, и один из них применил перцовый баллончик.

В замкнутом пространстве едкий спрей раздражает слизистые не только тому, в кого попала струя, но и окружающим. Поэтому было решено вывести людей, чтобы проветрить помещение. Через пару часов всем разрешили вернуться в здание.

— По словам очевидцев, распыливший баллончик мужчина сидел в очереди на прием. Сразу после инцидента пациенты поликлиники почувствовали жжение в глазах. Персонал поликлиники провел эвакуацию. Были вызваны полиция и МЧС, которые оперативно прибыли. Распыливший газ скрылся, однако его личность будет установлена в ближайшее время, так как пациент, которого он сопровождал, остался в поликлинике, — сообщили в МБУЗ ГКП №5.

В поликлинику приезжала полиция, одного из участников конфликта доставили в райотдел. Ведется проверка инцидента.

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