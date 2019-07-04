Мертвец на иномарке протаранил ЗИЛ в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 13:27 2019-07-04T13:27:32+03:00

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Серьезное ДТП произошло накануне, 3 июля, на улице Артиллерийской в Челябинске. Легковой автомобиль залетел под грузовик. Трудно сказать, каким мог быть исход столкновения. Ведь водитель иномарки скончался до того, как протаранил большегруз, сообщают очевидцы.

Вечером в среду легковушка Renault Logan влетела прямо под кузов ЗИЛа — иномарку изрядно помяло. Водитель, которого достали из салона иномарки, не подавал признаков жизни. По данным полиции, мужчина умер до того, как столкнулся с грузовиком. Водитель ЗИЛа получил легкие повреждения.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU