2019-07-04T13:27:32+03:00
Происшествия

Мертвец на иномарке протаранил ЗИЛ в центре Челябинска

Мужчина умер за рулем, машина осталась без управления
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: сообщество "ЧП Челябинск".Фото: сообщество "ЧП Челябинск".
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Серьезное ДТП произошло накануне, 3 июля, на улице Артиллерийской в Челябинске. Легковой автомобиль залетел под грузовик. Трудно сказать, каким мог быть исход столкновения. Ведь водитель иномарки скончался до того, как протаранил большегруз, сообщают очевидцы.

Вечером в среду легковушка Renault Logan влетела прямо под кузов ЗИЛа — иномарку изрядно помяло. Водитель, которого достали из салона иномарки, не подавал признаков жизни. По данным полиции, мужчина умер до того, как столкнулся с грузовиком. Водитель ЗИЛа получил легкие повреждения.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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