Жителя Челябинской области заставили вернуть Пенсионному фонду России 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-04T14:04:59+03:00

Он незаконно обналичивал маткапитал и наживался на женщинах

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Житель села Октябрьское получил 1,5 года колонии за то, что обналичивал чужой материнский капитал, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

— Будучи руководителем одной из коммерческих кредитно-финансовых организаций, осужденный использовал мошеннические схемы и фальсифицированные доверенности о купле-продаже недвижимости для обналичивания маткапитала. Около 30 процентов от суммы маткапитала он возвращал женщинам на приобретение жилья, а большую часть присваивал, — рассказывают в пресс-службе.

За мошенничество мужчину приговорили к реальному сроку лишения свободы.

Кроме того, он вернул Пенсионному фонду России два миллиона 15 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU