Жителя Челябинской области заставили вернуть Пенсионному фонду России 2 млн рублей
Житель села Октябрьское получил 1,5 года колонии за то, что обналичивал чужой материнский капитал, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.
— Будучи руководителем одной из коммерческих кредитно-финансовых организаций, осужденный использовал мошеннические схемы и фальсифицированные доверенности о купле-продаже недвижимости для обналичивания маткапитала. Около 30 процентов от суммы маткапитала он возвращал женщинам на приобретение жилья, а большую часть присваивал, — рассказывают в пресс-службе.
За мошенничество мужчину приговорили к реальному сроку лишения свободы.
Кроме того, он вернул Пенсионному фонду России два миллиона 15 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU