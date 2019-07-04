Челябинский ветврач Карен Даллакян выкармливает козьим молоком крошечного леопарда

СЕГОДНЯ 15:44 2019-07-04T15:44:54+03:00

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И леопард любит, когда ему массируют животик. Особенно когда ему семь дней и он только научился присасываться к бутылочке. Питательное жирное козье молоко у крошечного хищника заходит, кстати, очень неплохо. Кормилица, ой, ветврач Карен Даллакян, выхаживающий крошку, говорит, что аппетит у хищника хороший.

— Четыре дня назад ко мне в клинику привезли трехдневную самку леопарда. Она родилась в передвижном зверинце в Оренбурге, чуть было не стала жертвой собственной матери. Бывает такое у диких животных: инстинкт заботы вдруг уступает место агрессии. Работники зверинца отбили новорожденную и привезли к нам. Дорога долгая, в пути кормить было нечем, потому состояние было тяжелым. Пришлось выхаживать. Сканача капали молоко в ротик из пипетки, потом перевели на бутылочку. Хорошо, в нашем приюте для диких животных «Спаси меня!» есть козы, — рассказал Карен Даллакян корреспонденту КП-Челябинск.

Сейчас маленькая хищница ест каждые два часа, даже ночью. Спит рядом с Кареном, в коробочке. И по делам везде с ним ездит, в коробочке. Успокаивается у него на руках.

Быть кормилицей-нянькой Карену еще полтора месяца. К тому времени Ева, как назвали самку леопарда, начнет есть самостоятельно и уедет на ПМЖ в зверинец.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/718417" frameborder="0"></iframe> Детеныша леопарда спасают в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU