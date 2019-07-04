2019-07-04T17:48:36+03:00
Общество

Практически каждый четвертый клещ на Южном Урале болен боррелиозом

Эта болезнь встречается в 20 раз чаще, чем энцефалит
Лидия ПЕСКОВА
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Укусившего вас клеща обязательно нужно исследовать.Укусившего вас клеща обязательно нужно исследовать.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Специалисты Роспотребнадзора исследовали около семи тысяч клещей, которые южноуральцы снимали с кожи после укуса, и пришли к выводу, что чаще всего членистоногие в нашей местности заражены боррелиозом.

Так, 22,7% клещей заражены боррелиями, 1,3% — клещевым энцефалитом. Эрлихии обнаружены у 2,3 % клещей, а у 1,2% — анаплазмы.

Вот почему, чтобы доктор мог назначить вам адекватное лечение, укусившего вас клеща обязательного нужно сдавать в лабораторию.

Также Роспотребнадзор напоминает, что в Челябинской области продолжается вакцинация от клещевого энцефалита. В этом году медики прививают бесплатно детей трех-четырех лет, а также ревакцинируют малышей дошкольного возраста. Бесплатную прививку также получат ученики первого — второго классов, начавшие прививаться в 2018-м году.

Все остальные могут привиться в поликлинике по месту жительства, купив вакцину в аптеке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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