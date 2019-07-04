На почтах Челябинска начали принимать гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения в Иркутской области
С пятницы, 5 июля, любой житель Челябинской области может бесплатно отправить посылку с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения в Иркутской области, сообщает пресс-служба Челябинского отделения «Почты России».
В посылку можно положить:
— средства личной гигиены (шампуни, зубную пасту, зубные щетки, мыло и тому подобное);
— моющие и дезинфицирующие средства;
— постельное белье;
— одежду и обувь;
— полотенца, подушки, одеяла;
— продукты питания, которые не портятся;
— мобильные телефоны.
Все вещи должны быть новыми.
Посылки отправлять по адресу: Иркутское отделение Российского Красного Креста, 664005, г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, 9А. На посылке должна быть надпись «Гуманитарная помощь».
Отправителю выдадут чек, по которому можно проследить путь посылки до адресата.
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ИСТОЧНИК KP.RU