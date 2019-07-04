2019-07-04T19:30:51+03:00
Общество

На почтах Челябинска начали принимать гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения в Иркутской области

Кому и что отправлять
Лидия ПЕСКОВА
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Пострадавшие люди остались без самых необходимых вещей.Пострадавшие люди остались без самых необходимых вещей.
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С пятницы, 5 июля, любой житель Челябинской области может бесплатно отправить посылку с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения в Иркутской области, сообщает пресс-служба Челябинского отделения «Почты России».

В посылку можно положить:

— средства личной гигиены (шампуни, зубную пасту, зубные щетки, мыло и тому подобное);

— моющие и дезинфицирующие средства;

— постельное белье;

— одежду и обувь;

— полотенца, подушки, одеяла;

— продукты питания, которые не портятся;

— мобильные телефоны.

Все вещи должны быть новыми.

Посылки отправлять по адресу: Иркутское отделение Российского Красного Креста, 664005, г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, 9А. На посылке должна быть надпись «Гуманитарная помощь».

Отправителю выдадут чек, по которому можно проследить путь посылки до адресата.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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