СЕГОДНЯ 04:16 2019-07-05T04:16:10+03:00

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Жительница Кургана написала в соцсети «ВКонтакте» трогательный пост о спасении ее собачки. Та во время прогулки погналась за уткой и оказалась в болоте. Выплыть сама не смогла, потому что оно захламлено мусором. А хозяева не смогли достать животное, так как там глубоко. Позвонили спасателям, и те приехали уже через пять минут!

— Хочу вырaзить огрoмную благодaрность спасателям, котoрые достали нашу собаку из болота! На протяжении получаса мы пытались сделать это сaми, но все попытки были тщетны. Ребята, вы молодцы! — написала хозяйка спасенной собачки Диана в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU