2019-07-05T04:48:05+03:00
Общество

В Челябинской области появится дорога за 25 миллиардов рублей

«Комсомолка» узнала, когда построят участок М-5 в обход Сима длиной в 44 километра
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинской области построят новый участок трассы М-5. Фото: Архив "КП".В Челябинской области построят новый участок трассы М-5. Фото: Архив "КП".
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Самая тяжелая часть федеральной трассы М-5 пролегает по горнозаводской зоне Челябинской области. Здесь через перевалы дорога лежит узкой лентой, в две полосы. А погода, чаще всего, не располагает к приятным путешествиям: зимой — метели и туман, летом — проливные дожди или нестерпимое пекло. Водителю нужно держать ухо востро, иначе не миновать аварий. Здесь их, увы, очень много.

Для решения застарелой проблемы ФКУ Упрдор «Южный Урал» построит 44 км в обход Сима (от поворота на Ашу до съезда на Кропачево).

На сайте госзакупок есть информация о дорожном контракте. Цена вопроса — 25 млрд руб.

Работа разделена на три этапа. До декабря нынешнего года завершатся инженерные изыскания; к ноябрю 2020 г в Росавтодор для рассмотрения и утверждения должна быть предоставлена документация проекта.

К ноябрю 2024 г новый участок должен быть построен.

Дорога будет в четыре полосы. Ее ширина — 26 м, проезжей части — 7,5 м в каждом направлении. Покрытие — асфальтобетон.

— Предстоит смонтировать путепроводы и освещение. После реконструкции дорога будет переведена из первой категории в третью, — сказал пресс-секретарь ФКУ Упрдор «Южный Урал» Александр Казанцев.

В нынешнем и будущем годах исполнитель по условиям контракта получит по 50 млн руб; в 2021 — 339,9 млн. 24,89 млрд руб заказчик, ФКУ Упрдор «Южный Урал», перечислит в 2022 г — 24,89 млрд руб. Это — средства федерального бюджета.

Заявки на участие принимаются до 23 июля, рассмотрение назначено на 26 июля, 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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