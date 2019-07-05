«Телки и козлы всех достали»: жители Челябинской области ополчились против звериного беспредела
На сельскохозяйственный беспредел пожаловались жители Катав-Ивановска в Челябинской области. По городу спокойно разгуливают коровы.
— Сколько можно терпеть? Как не выйдешь на улицу кругом коровьи лепешки... Телки гуляют по детским площадкам. Хозяева коров, вы живете в городе, где живут люди, во дворах играют дети. Езжайте жить в деревню, и пусть ваши животные пасутся в полях!
В Нязепетровске подобная картина. Там вообще недавно сфотографировали козликов, пощипывающих травку возле местной администрации. Люди также не в восторге от поведения хозяев стада.
В Нязепетровске козы пасутся возле администрации.Фото: СОЦСЕТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU