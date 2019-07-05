2019-07-05T08:37:49+03:00
Общество

«Телки и козлы всех достали»: жители Челябинской области ополчились против звериного беспредела

Люди считают, что сельским животным не место в городах
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Коровы бродят по Катав-Ивановску.Коровы бродят по Катав-Ивановску.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

На сельскохозяйственный беспредел пожаловались жители Катав-Ивановска в Челябинской области. По городу спокойно разгуливают коровы.

— Сколько можно терпеть? Как не выйдешь на улицу кругом коровьи лепешки... Телки гуляют по детским площадкам. Хозяева коров, вы живете в городе, где живут люди, во дворах играют дети. Езжайте жить в деревню, и пусть ваши животные пасутся в полях!

В Нязепетровске подобная картина. Там вообще недавно сфотографировали козликов, пощипывающих травку возле местной администрации. Люди также не в восторге от поведения хозяев стада.

В Нязепетровске козы пасутся возле администрации. Фото: СОЦСЕТИ

В Нязепетровске козы пасутся возле администрации.Фото: СОЦСЕТИ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинской области сняли с поезда 17-летнюю девушку, которая тайком от родителей поехала на море
Челябинские врачи удалили пациенту гигантскую опухоль желудка без разрезов
Из мэрии Челябинска ушел чиновник, который отвечал за снос нелегальных ларьков
Начальник отдела полиции в Челябинске спас двух женщин от вооруженного нападения
В Челябинске меняют несколько трамвайных маршрутов
Пенсионера на мотоцикле снесла иномарка в Челябинской области
ЗАГСы Челябинска распишут влюбленных в необычный день
Жители Челябинска напомнили новому мэру про обещание разобраться с аудиорекламой
Ребенка над пропастью сфотографировали в Челябинске
Алексей Текслер еще раз напомнил бизнесу о социальной ответственности
Жители Аргаяшского района рассказали главе региона о своих проблемах
В Челябинской области построят 24 фельдшерско-акушерских пункта
В Челябинской области появится дорога за 25 миллиардов рублей
В Зауралье спасли собаку, застрявшую в болоте
«Страшно ужасно!»: дети гуляют по узкому карнизу на стройке в Челябинске
В Челябинской области вторую неделю ищут 15-летнюю девочку
Виновник смертельного ДТП взят под стражу в Челябинской области
Ждал шуруповерт, а прислали фонарик: житель Южного Урала стал жертвой интернет-магазина
В детские сады Тюмени попала некачественная крупа из Челябинска