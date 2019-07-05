Начальник отдела полиции в Челябинске спас двух женщин от вооруженного нападения

СЕГОДНЯ 09:11 2019-07-05T09:28:55+03:00

Сергей Просин обезвредил нападавшего и удерживал его до приезда коллег. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

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Вечером 4 июля на улице Машиностроителей в Челябинске пьяный местный житель напал на двух женщин. Те были его родственницы, но из-за спиртного агрессор вел себя неадекватно. Вооружен он был тесаком.

Одну из женщин он успел ранить. Мимо шел Сергей Просин — руководитель полиции в Ленинском районе. Он обезвредил буяна, но и сам получил несколько ударов руками от нападавшего. Однако госпитализация полицейскому не потребовалась.

— Подозреваемый задержан, ему 22 года. Возбуждено два уголовных дела за угрозу убийством и нападение на сотрудника полиции, — сообщили в следственном отделе по Ленинскому району Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU