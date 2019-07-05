Челябинские врачи удалили пациенту гигантскую опухоль желудка без разрезов

СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-05T10:07:06+03:00

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Мастерство онкологов позволило спасти жизнь пожилого жителя Озерска. 82-летний пенсионер обратился к медикам с болью в ухе. Врачи назначили ему полное обследование, во время которого у мужчины случайно обнаружили огромную раковую опухоль в желудке.

Смертельная болезнь находилась на ранней стадии. Развивалась она без симптомов. Живот у пациента не болел.

Удалять опухоль решили эндоскопически, через рот. Сложность операции заключалась в том, что сама опухоль была гигантских размеров — порядка 15 см. Ее надо было аккуратно отсечь и извлечь через просвет пищевода.

— Операцию провел хирург, заведующий онкоабдоминальным отделением онкоцентра Андрей Антонов. Ему удалось полностью сохранить желудок пациента. Этот случай является самым сложным и необычным в истории нашего онкоцентра, — рассказали в ЧОКЦОиЯМ.

На данный момент пенсионера уже выписали домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU