2019-07-05T10:05:37+03:00
Общество

В Челябинской области сняли с поезда 17-летнюю девушку, которая тайком от родителей поехала на море

Планы подростка вычислили полицейские
Валентина ВАГАНОВА
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Беглянку сняли с поезда на станции в Троицке.Беглянку сняли с поезда на станции в Троицке.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Южном Урале сотрудники транспортной полиции помогли разыскать 17-летюю жительницу села Бруснятское Свердловской области. Она уехала из дома 1 июля. Сказала родителям, что поехала в соседний поселок, вечером приедет обратно. Но домой девушка так и не вернулась.

Дозвониться до нее родители не смогли. Обратились в полицию за помощью в поисках.

— Выяснилось, что девушка приобрела билет на поезд «НижневартовскАдлер», чтобы уехать к родственнику в Краснодарский край. Незамедлительно были ориентированы сотрудники всех линейных подразделений, расположенных по маршруту следования этого поезда, — рассказали в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

На следующий день беглянку сняли с поезда на станции в Троицке, и передали родителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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