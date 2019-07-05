В Челябинской области сняли с поезда 17-летнюю девушку, которая тайком от родителей поехала на море
На Южном Урале сотрудники транспортной полиции помогли разыскать 17-летюю жительницу села Бруснятское Свердловской области. Она уехала из дома 1 июля. Сказала родителям, что поехала в соседний поселок, вечером приедет обратно. Но домой девушка так и не вернулась.
Дозвониться до нее родители не смогли. Обратились в полицию за помощью в поисках.
— Выяснилось, что девушка приобрела билет на поезд «Нижневартовск — Адлер», чтобы уехать к родственнику в Краснодарский край. Незамедлительно были ориентированы сотрудники всех линейных подразделений, расположенных по маршруту следования этого поезда, — рассказали в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
На следующий день беглянку сняли с поезда на станции в Троицке, и передали родителям.
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ИСТОЧНИК KP.RU