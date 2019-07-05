Иномарка сбила 10-летнюю девочку на «зебре» в Челябинске

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-05T11:35:01+03:00

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Сегодня, 5 июля, на Северо-Западе Челябинска под колеса автомобиля попал ребенок. ЧП произошло на пешеходном переходе у дома №15 по улице Академика Сахарова, около 11 часов. На место примчались «скорая» и ГИБДД.

— Девочка маленькая, 10 лет, она жива. Шла на зеленый сигнал светофора, прямо перед нами, — рассказала очевидец Мария.

Ребенка сбил водитель на Renault Logan. С ним сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

Как уточнили в горздраве, школьницу увезли в больницу. У нее перелом голени.

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ИСТОЧНИК KP.RU