2019-07-05T12:17:14+03:00
Происшествия

В Челябинской области рецидивист обокрал магазин со златоустовскими ножами на 295 тысяч

Полицейские нашли его за сутки
Валентина ВАГАНОВА
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Украденные товары. Фото: ГУ МВД России по Челябинской областиУкраденные товары. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области
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В Златоусте, из магазина ножей на улице Шоссейная, кто-то вынес ночью несколько коробок с товаром. Вор залез в павильон через окно и вытащил ножи, фляжки, рюмки и другие изделия златоустовских мастеров. Вся продукция не из дешевых. Златоустовские ножи известны на весь мир, славятся качеством и надежностью. Их стоимость доходит до нескольких десятков и даже сотен тысяч рублей.

Хозяин магазина написал заявление в полицию. Ущерб он оценил в 295 тысяч.

Полицейские за сутки отыскали вора. Им оказался 48-летний местный житель, ранее уже судимый за кражу. Похищенные изделия он успел сбыть. Оперативники установили место сбыта и изъяли товар.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до 6 лет. Украденный товар вернут владельцу после следственных действий, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемый сейчас находится в изоляторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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