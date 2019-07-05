Должника из Челябинска не выпустили в Дубаи в аэропорту Кольцово

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-05T12:24:41+03:00

Мужчине пришлось потратиться на оплату долга и второй билет

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Житель Челябинска не смог вылететь на отдых к морю в Дубаи из-за проблем с долгами. В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) его остановили на пограничном контроле, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

Являясь индивидуальным предпринимателем, мужчина накопил задолженность по страховым взносам. Дело дошло до судебных приставов, а те — ограничили его право выезда за рубеж.

— Часть долга приставы смогли снять с заблокированных счетов мужчины. На момент выезда его долг составлял всего 13 тысяч рублей. Ограничение на выезд за рубеж продолжало действовать, так как для граждан, не погасивших долг в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, порог опускается до десяти тысяч, — говорят приставы.

В итоге предпринимателю пришлось оплатить долг и исполнительный сбор в размере 7%, а потом купить новый билет в Арабские Эмираты.

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ИСТОЧНИК KP.RU