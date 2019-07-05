При помощи апелляции два школьника из Челябинской области повысили свой результат на ЕГЭ до ста баллов

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-05T12:59:08+03:00

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Еще два выпускника южноуральских школ пополнили армию стобалльников, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

— По результатам прошедших апелляций у нас очередные хорошие новости: стали известны еще двое участников, набравших максимальный балл на ЕГЭ по информатике. Таким образом количество стобалльников по информатике теперь составляет 28 человек, — рассказала КП-Челябинск начальник управления начального, основного, среднего общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Чуть ранее министерство сообщило о том, что в этом году на Южном Урале рекордное число стобалльников. Вместе с ребятами, подтянувшими балл по информатике, стобалльников 173 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU