Как начать инвестировать и не ошибиться — знают в «БКС Брокер»

СЕГОДНЯ 14:01 2019-07-05T14:30:00+03:00

О том, как составить свой план и не допустить частых ошибок, рассказали в «БКС Брокер»

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Вопрос «инвестировать или нет» у многих россиян сегодня не стоит, так как инвестиции на финансовых рынках — статистически доказанный путь для приумножения своих средств. О том, как составить свой план и не допустить частых ошибок, рассказали в «БКС Брокер».

Понятно, что для старта необходимы какие-то активы, если же их пока нет, можно откладывать часть дохода. Кроме того необходимо составить финансовый план и наметить свою стратегию. Именно в отсутствии четкого плана действий и скрывается самая распространенная ошибка новичков, ведь без плана можно набрать рисков и во время турбулентности потери могут существенно превысить комфортный уровень, либо же, наоборот, не связываться с рисками вообще и через несколько лет увидеть, что активы потеряли в покупательской способности.

— В рамках плана должны быть намечены цели и определен подходящий бенчмарк для сравнения своих активов в будущем. Также важны и другие пункты, такие, как периодичность внесения изменений в структуру активов, и, конечно, объем пополнений и их частота, — отметил Олег Чихладзе, управляющий директор направления консультационного брокериджа «БКС Брокер». Напомним, в 2018 году НРА присвоило рейтинг надежности компании БКС на уровне «ААА.iv» (максимальная надежность).

Это актуально, если речь идет о долгосрочных инвестициях — с планом нет необходимости постоянно быть в курсе всех новостей рынка и реагировать на малейшие колебания стоимости портфеля. А вот спекуляции напротив, требуют внимания и контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU