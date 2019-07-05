В Магнитогорске арестован командир батальона ДПС

СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-05T14:35:00+03:00

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Бывшего командира батальона ДПС ГИБДД Магнитогорск Владимира Лукашова задержали 3 июля. Полицейский попался на взятках. Ему предъявлено обвинение по двум статьям: «Получение взятки должностным лицом» и «Мелкое взяточничество».

Преступления выявили сотрудники ФСБ.

— По данным следствия в 2018-м и в начале 2019-го года подозреваемый неоднократно получал взятки на сумму более 70 000 рублей от нарушителей ПДД. За эти деньги Лукашов не привлекал их к административной ответственности, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Накануне ареста Лукашев написал рапорт об увольнении по собственному желанию. Сегодня суд отправил его под домашний арест на два месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU