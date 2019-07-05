В Магнитогорске арестован командир батальона ДПС
Бывшего командира батальона ДПС ГИБДД Магнитогорск Владимира Лукашова задержали 3 июля. Полицейский попался на взятках. Ему предъявлено обвинение по двум статьям: «Получение взятки должностным лицом» и «Мелкое взяточничество».
Преступления выявили сотрудники ФСБ.
— По данным следствия в 2018-м и в начале 2019-го года подозреваемый неоднократно получал взятки на сумму более 70 000 рублей от нарушителей ПДД. За эти деньги Лукашов не привлекал их к административной ответственности, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Накануне ареста Лукашев написал рапорт об увольнении по собственному желанию. Сегодня суд отправил его под домашний арест на два месяца.
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ИСТОЧНИК KP.RU