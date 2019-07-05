Развязки, мосты, эстакады. Что появится на новом участке федеральной трассы М-5 в Челябинской области
Общая протяженность нового участка федеральной трассы М-5, что обогнет город Сим, — это почти 44 км. При этом, будет как реконструкция существующей дороги — 25 км, так и новое строительство участка протяженностью 19 км.
Техническим заданием предусмотрена реконструкция четырех мостов через реки Атя и Ук; строительство двух эстакад, в том числе через реку Сим; реконструкция трех мостов через ручьи Чернолес, Мокрый Суходол, Сатлык.
Кроме того проект предусматривает строительство двух транспортных развязок.
Напомним, проект строительства и реконструкции дороги в объезд Сима инициирован ФКУ Упрдор «Южный Урал». Цена вопроса — 25 млрд руб. Сроки сдачи объекта — конец 2024 года. Финансирование — федеральное.
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