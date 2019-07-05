2019-07-05T16:09:54+03:00
Общество

Развязки, мосты, эстакады. Что появится на новом участке федеральной трассы М-5 в Челябинской области

Предстоит как построить новый участок, так и реконструировать существующие
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
М-5 обогнет горд Сим. Фото: Архив "КП".М-5 обогнет горд Сим. Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

Общая протяженность нового участка федеральной трассы М-5, что обогнет город Сим, — это почти 44 км. При этом, будет как реконструкция существующей дороги — 25 км, так и новое строительство участка протяженностью 19 км.

Техническим заданием предусмотрена реконструкция четырех мостов через реки Атя и Ук; строительство двух эстакад, в том числе через реку Сим; реконструкция трех мостов через ручьи Чернолес, Мокрый Суходол, Сатлык.

Кроме того проект предусматривает строительство двух транспортных развязок.

Напомним, проект строительства и реконструкции дороги в объезд Сима инициирован ФКУ Упрдор «Южный Урал». Цена вопроса — 25 млрд руб. Сроки сдачи объекта — конец 2024 года. Финансирование — федеральное.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Силовики прочесывают трассы и леса: рецидивист сбежал из колонии в Челябинской области
В Магнитогорске арестован командир батальона ДПС
Как начать инвестировать и не ошибиться — знают в «БКС Брокер»
При помощи апелляции два школьника из Челябинской области повысили свой результат на ЕГЭ до ста баллов
Должника из Челябинска не выпустили в Дубаи в аэропорту Кольцово
В Челябинской области рецидивист обокрал магазин со златоустовскими ножами на 295 тысяч
В Челябинске заканчивается амнистия по новому тарифу за вывоз мусора
Уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова рассмотрят заново
Иномарка сбила 10-летнюю девочку на «зебре» в Челябинске
В Челябинске на стене жилого дома выросло дерево
Жители Челябинской области жалуются на коров, которые пасутся на мусорках в центре города и нападают на детей