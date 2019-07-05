2019-07-05T16:48:46+03:00
Общество

Кубок Гагарина привезли в Снежинск и выставили с «Царь-бомбой»

Главный трофей КХЛ путешествует по Челябинской области
Лидия ПЕСКОВА
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Максим Шалунов в музее ядерного оружия. Фото: vniitf.ruМаксим Шалунов в музее ядерного оружия. Фото: vniitf.ru
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На этой неделе главный трофей Континентальной хоккейной лиги привезли в Снежинск, где родился воспитанник «Трактора» Максим Шалунов. Хоккеист входил в сборную ЦСКА, которая завоевала Кубок Гагарина в сезоне 2018/2019, сообщает газета «Южноуральская панорма».

В спорткомплексе «Сунгуль» жители города могли сделать фото с Кубком. А потом переходящий приз отвезли в музей ядерного оружия, где специально для Максима Шалунова провели небольшую обзорную экскурсию. Сам трофей выставили рядом с точной копией термоядерной авиационной бомбы АН602, больше известной как «Царь-бомба» и «Кузькина мать». Свое оригинальное прозвище бомба получила благодаря фразе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, адресованной вице-президенту США Ричарду Никсону: «В нашем распоряжении имеются средства, которые будут иметь для вас тяжелые последствия. Мы вам покажем кузькину мать!»

Напомним, Кубок Гагарина — это переходящий приз, который вручают победителю серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В сезоне 2018/2019 в составе ЦСКА Кубок Гагарина завоевали воспитанники школы «Трактор» Никита Нестеров и Максим Шалунов. Трофей также побывал в Челябинске и Миассе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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