2019-07-05T17:36:21+03:00
Происшествия

В Крыму погибла туристка из Челябинской области

Жительницу Бакала похоронили в родной земле
Ольга АНТОНОВА
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Погибшая прыгнула с пирса в море и захлебнулась. Фото: Алиса ЦАРЕГОРОДЦЕВА.Погибшая прыгнула с пирса в море и захлебнулась. Фото: Алиса ЦАРЕГОРОДЦЕВА.
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35-летняя жительница Челябинской области отправилась в Крым на отдых, остановилась в Феодосии. 29 июня она пришла на берег моря, потом прыгнула в воду с пирса. Отдыхавший на берегу мужчина заметил, что голова женщины то поднимается над поверхностью воды, то скрывается. Он бросился в море, вытащил тонувшую на берег.

Как сообщает портал vsatke.ru, сразу вызвали «скорую помощь»: туристка была в бессознательном состоянии. Однако помочь медики ей не смогли.

Вскрытие показало, что женщина захлебнулась. 4 июля ее похоронили в Бакале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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