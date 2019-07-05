В Крыму погибла туристка из Челябинской области

СЕГОДНЯ 17:36 2019-07-05T17:36:21+03:00

Погибшая прыгнула с пирса в море и захлебнулась. Фото: Алиса ЦАРЕГОРОДЦЕВА.

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35-летняя жительница Челябинской области отправилась в Крым на отдых, остановилась в Феодосии. 29 июня она пришла на берег моря, потом прыгнула в воду с пирса. Отдыхавший на берегу мужчина заметил, что голова женщины то поднимается над поверхностью воды, то скрывается. Он бросился в море, вытащил тонувшую на берег.

Как сообщает портал vsatke.ru, сразу вызвали «скорую помощь»: туристка была в бессознательном состоянии. Однако помочь медики ей не смогли.

Вскрытие показало, что женщина захлебнулась. 4 июля ее похоронили в Бакале.

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ИСТОЧНИК KP.RU