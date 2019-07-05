Проспект Ленина в Челябинске освободят от заборов

СЕГОДНЯ 18:33 2019-07-05T18:33:50+03:00

Пока перекресток проспекта Ленина и улицы Лесопарковой в Челябинске озаборен максимально. Фото: Инна КУМЕЙКО

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В столице открылся международный фестиваль по городской среде — Mosсow Urban Forum-2019.

С полей «слета» архитекторов, урбанистов, дизайнеров, инвесторов глава администрации Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев ведет репортаж в Инстаграм, отвечает на вопросы горожан.

Врио главы Челябинска Наталья Котова откомандировала Ереклинцева в столицу потому, что именно центр нашего города должен преобразиться к саммитам ШОС и БРИКС-2020.

«Увеличение количества общественных пространств - мировой тренд. До прихода Собянина в столице было 150 парков, бульваров, зелёных зон. Сегодня их — 600! Сильно и смело»,— делится Ереклинцев.

«Москва активно избавляется от заборов и ограждений. Но где-то их наличие оправданно с точки зрения безопасности, логистики, архитектуры», — комментирует он.

«Когда же мы начнем избавляться?», — спрашивает челябинский подписчик.

Озаборивание улиц не нравится многим челябинцам. И вот он, долгожданный ответ:

«В этом году уберем с пешеходной зоны бульвара пр. Ленина от ул. Володарского до ул.» Лесопарковой, хотя сопротивление некоторых товарищей зашкаливает. Но здесь важнее не решение (или разрешение) отдельных чиновников, а широкое общественное мнение. Нужно учитывать мнение специалистов и экспертного сообщества», — пишет вдохновленный комфортной городской средой глава района.

Неприглядные металлические звенья под снегом и дождем ржавеют. Портит вид центра и чугунный черный забор. Мало того, что ограды устанавливаются на бюджетные деньги, в ДТП конструкции разлетаются на десятки метров, грозя увечьями.

Надеемся, мы увидим городское пространство не через забор.

А это - центр Москвы. Без заборов. Фото: Виктор Ереклинцев.

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