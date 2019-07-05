В лесах Челябинской области высажено более 15 миллионов деревьев

СЕГОДНЯ 19:09 2019-07-05T19:09:46+03:00

Через 10 лет, когда сосны вытянутся до полутора – двух метров, их чуть проредят, убрав слабые – до 15% растений. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Лесники Челябинской области совершили тихую революцию — зеленую. За весну, по национальному проекту «Экология», они высадили 15 миллионов саженцев. В основном, это хвойники — сосна, ель.

Двухгодовалые саженцы обживаются сейчас на местах лесных пожарищ и санитарных вырубок.

Земля в лесу после огня восстанавливается очень медленно. Принять саженец и одарить его всеми питательными веществами почва может только по прошествии нескольких лет.

Саженцы высаживают в заранее пробороненную землю, специальным ручным инструментом — узкой стальной лопатой, называемой мечом Колесова. Кстати, изобретен инструмент в 1883 году директором Харьковского земледельческого училища Александром Колесовым.

Четыре раза за лето плантации прополют. Через полвека крошки превратятся в большие деревья.

— Результаты технической приемки показали, что весенняя посадка леса проведена в лучшие агротехнические сроки, что обеспечит высокую приживаемость лесных культур, — рассказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

Лесовосстановление продолжится в августе и продлится до конца октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU