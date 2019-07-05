Челябинцев приглашают на бесплатные университетские лекции в Ботанический сад

СЕГОДНЯ 19:28 2019-07-05T19:28:01+03:00

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8 июля Ботанический сад ЧелГУ собирает участников лектория «Зеленый понедельник». Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе университета, на мастер-классе «Современные методики работы со следами рук» преподавателя кафедры уголовного процесса и экспертной деятельности, заведующего учебной криминалистической лабораторией Александра Матюшенкова станет ясно, почему дактилоскопия точнее генетической экспертизы.

С большими объемами данных BigData, их хранением и обработкой поможет разобраться студентка четвертого курса математического факультета Галина Султанова.

Доцент кафедры специальной и клинической психологии Екатерина Абросимова прочитает лекцию «Любовь — энергия жизни», в которой расскажет об интегративных подходах к пониманию любви с точки зрения психологии.

«Зеленый понедельник» собирает гостей на бесплатные встречи в Ботаническом саду вуза в 12.00 (ул. Братьев Кашириных, 129). В случае плохой погоды — в аудитории А-15 главного корпуса.

По окончании лекций гостей ждет экскурсия по цветущему саду.

Суслик - обитатель Ботанического сада и слушатель лектория. Фото: csu.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU