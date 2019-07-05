В Кургане пассажиров перевозила маршрутка с отломанной дверью

СЕГОДНЯ 20:10 2019-07-05T20:10:34+03:00

Неунывающие зауральцы нашли юмор даже в этой истории

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Маршрутное такси №360 в Кургане работает в центральной части: по пути следования автобусы совершают 35 остановок. Везут пассажиров и до бассейна, и до детской поликлиники, мимо школы и нескольких предприятий.

На маршруте работают видавшие виды машины. Иногда они разваливаются по ходу движения. Например, у них отваливаются двери. Но суровые «пазы» едут вперед.

Подписчик группы «Типичный Курган» социальной сети ВКонтакте опубликовал фото из такой маршрутки: дверь упала на ступени, но автобус едет, а пассажиры сидят как ни в чем не бывало.

Читатели поста упражнялись в остроумии: «Зато прохладно», «Суровые курганские автобусы», «Гнилое железо — автобус-герой». Хотя, конечно, веселого нет. Кроме риска для безопасности пассажиров фото свидетельствует о кризисе в сфере общественного транспорта Кургана.

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ИСТОЧНИК KP.RU