2019-07-05T20:10:34+03:00
Общество

В Кургане пассажиров перевозила маршрутка с отломанной дверью

Неунывающие зауральцы нашли юмор даже в этой истории
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В Кургане маршрутки суровые, а пассажиры бесстрашные. Фото: группа "Типичный Курган" vk.comВ Кургане маршрутки суровые, а пассажиры бесстрашные. Фото: группа "Типичный Курган" vk.com
Изменить размер текста:

Маршрутное такси №360 в Кургане работает в центральной части: по пути следования автобусы совершают 35 остановок. Везут пассажиров и до бассейна, и до детской поликлиники, мимо школы и нескольких предприятий.

На маршруте работают видавшие виды машины. Иногда они разваливаются по ходу движения. Например, у них отваливаются двери. Но суровые «пазы» едут вперед.

Подписчик группы «Типичный Курган» социальной сети ВКонтакте опубликовал фото из такой маршрутки: дверь упала на ступени, но автобус едет, а пассажиры сидят как ни в чем не бывало.

Читатели поста упражнялись в остроумии: «Зато прохладно», «Суровые курганские автобусы», «Гнилое железо — автобус-герой». Хотя, конечно, веселого нет. Кроме риска для безопасности пассажиров фото свидетельствует о кризисе в сфере общественного транспорта Кургана.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Челябинцев приглашают на бесплатные университетские лекции в Ботанический сад
В лесах Челябинской области высажено более 15 миллионов деревьев
Проспект Ленина в Челябинске освободят от заборов
В Крыму погибла туристка из Челябинской области
Кубок Гагарина привезли в Снежинск и выставили с «Царь-бомбой»
Челябинцев просят помочь иркутянам, пережившим наводнение
Развязки, мосты, эстакады. Что появится на новом участке федеральной трассы М-5 в Челябинской области
Силовики прочесывают трассы и леса: рецидивист сбежал из колонии в Челябинской области
В Магнитогорске арестован командир батальона ДПС
Как начать инвестировать и не ошибиться — знают в «БКС Брокер»
При помощи апелляции два школьника из Челябинской области повысили свой результат на ЕГЭ до ста баллов
Должника из Челябинска не выпустили в Дубаи в аэропорту Кольцово
В Челябинской области рецидивист обокрал магазин со златоустовскими ножами на 295 тысяч
В Челябинске заканчивается амнистия по новому тарифу за вывоз мусора
Уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова рассмотрят заново
Иномарка сбила 10-летнюю девочку на «зебре» в Челябинске
В Челябинске на стене жилого дома выросло дерево
Жители Челябинской области жалуются на коров, которые пасутся на мусорках в центре города и нападают на детей