2019-07-06T07:39:24+03:00
Происшествия

Задержан помощник полпреда президента на Урале Александр Воробьев

Советника подозревают в государственной измене
Лидия ПЕСКОВА
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Александр Воробьев.Александр Воробьев.
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В четверг, 4 июля, ФСБ задержала помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, сообщает центр общественных связей ФСБ России.

— Воробьев задержан в рамках уголовного дела по ст. 275 УК России и подозревается в государственной измене, — говорят в ФСБ.

Однако подробностей, то есть в чем именно провинился подозреваемый, ФСБ не сообщает.

Действующий государственный советник 3 класса Александр Воробьев был назначен помощником Николая Цуканова год назад — в июле 2018 года.

За госизмену ему грозят от 12 до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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