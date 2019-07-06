Задержан помощник полпреда президента на Урале Александр Воробьев
В четверг, 4 июля, ФСБ задержала помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, сообщает центр общественных связей ФСБ России.
— Воробьев задержан в рамках уголовного дела по ст. 275 УК России и подозревается в государственной измене, — говорят в ФСБ.
Однако подробностей, то есть в чем именно провинился подозреваемый, ФСБ не сообщает.
Действующий государственный советник 3 класса Александр Воробьев был назначен помощником Николая Цуканова год назад — в июле 2018 года.
За госизмену ему грозят от 12 до 20 лет лишения свободы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU