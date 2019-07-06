Одна машина — из свадебного кортежа: две иномарки столкнулись лоб в лоб в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-06T10:55:47+03:00

В одной из машин есть пострадавшие

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Около шести часов вечера в пятницу, 5 июля, на улице Академика Павлова в Миассе лоб в лоб столкнулись Hyundai Accent и Toyota Corolla. Последняя иномарка была со свадебной лентой, сообщают в социальных сетях очевидцы.

— Жуть! Крики о помощи на всю улицу. Одна машина, похоже, дымится. Люди сбежались и помогли, — рассказывают очевидцы.

На место ДТП работали две машины скорой помощи, спасатели и экипаж ДПС.

— 32-летний водитель Hyundai при выезде с прилегающей территории ударил автомобиль Toyota, который ехал по главной дороге. В результате аварии пострадали три человека в Toyota Corolla: это 31-летний мужчина и 25-летняя девушка, которым назначено амбулаторное лечение, а также водитель — 25-летний мужчина. Водителя госпитализировали с травмами, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU