Пистолеты, патроны, ножи: у 25-летнего жителя Челябинской области обнаружили целый арсенал оружия

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-06T12:39:42+03:00

Задержанному 25 лет. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

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Полицейские из центра по противодействию экстремизму и сотрудники ФСБ вычислили 25-летнего гражданина, который высказывал лозунги экстремистского содержания в интернете. Когда силовики нагрянул к нему домой, оказалось, что молодой человек хранит внушительный арсенал оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

— В доме подозреваемого обнаружено огнестрельное и холодное оружие, патроны разного калибра, различные устройства, представляющие опасность для жизни и здоровья. Часть изъятых предметов молодой человек изготавливал самостоятельно, — замечают в пресс-службе.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждены два уголовных дело. Экстремисту придется отвечать за покупку, изготовление и за хранение оружия. Ему грозит пятилетнее заключение.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Его хотят взять под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU