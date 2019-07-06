Пистолеты, патроны, ножи: у 25-летнего жителя Челябинской области обнаружили целый арсенал оружия
Полицейские из центра по противодействию экстремизму и сотрудники ФСБ вычислили 25-летнего гражданина, который высказывал лозунги экстремистского содержания в интернете. Когда силовики нагрянул к нему домой, оказалось, что молодой человек хранит внушительный арсенал оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
— В доме подозреваемого обнаружено огнестрельное и холодное оружие, патроны разного калибра, различные устройства, представляющие опасность для жизни и здоровья. Часть изъятых предметов молодой человек изготавливал самостоятельно, — замечают в пресс-службе.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Возбуждены два уголовных дело. Экстремисту придется отвечать за покупку, изготовление и за хранение оружия. Ему грозит пятилетнее заключение.
Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Его хотят взять под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU