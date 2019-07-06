Пес-скейтбордист из Челябинска стал звездой интернета

СЕГОДНЯ 15:29 2019-07-06T15:29:58+03:00

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Необычайно умный пес катается на скейтборде у памятника Курчатову. На этой неделе горожане сняли его на видео и выложили запись в социальные сети.

Судя по кадрам, собака знакома со всеми тонкостями процесса и получает от развлечения удовольствие. Пес отталкивается от асфальта, чтобы разогнать скейт, и разворачивает его, когда на пути появляется препятствие.

Заснять хозяина удивительной собаки горожане не догадались.

Пес-скейтбордист из Челябинска.Видео: социальные сети.

Хотя, наверное, никто не удивится, если станет известно, что на прогулку пес-скейтбордист ходит один.

Если знаете, кто хозяин этого пса, позвоните в редакцию!

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ИСТОЧНИК KP.RU