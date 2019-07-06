Пес-скейтбордист из Челябинска стал звездой интернета
Необычайно умный пес катается на скейтборде у памятника Курчатову. На этой неделе горожане сняли его на видео и выложили запись в социальные сети.
Судя по кадрам, собака знакома со всеми тонкостями процесса и получает от развлечения удовольствие. Пес отталкивается от асфальта, чтобы разогнать скейт, и разворачивает его, когда на пути появляется препятствие.
Заснять хозяина удивительной собаки горожане не догадались.
Пес-скейтбордист из Челябинска.Видео: социальные сети.
Хотя, наверное, никто не удивится, если станет известно, что на прогулку пес-скейтбордист ходит один.
Если знаете, кто хозяин этого пса, позвоните в редакцию!
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ИСТОЧНИК KP.RU