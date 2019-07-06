Когда в Челябинск вернется 30-градусная жара

СЕГОДНЯ 16:51 2019-07-06T16:51:33+03:00

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Относительно прохладная погода задержится на Южном Урале еще на несколько дней, а уже к середине следующей недели в город вернется 30-градусная жара, сообщает Челябинский гидрометцентр.

В воскресенье, 7 июля, в Челябинске до +25 градусов, местами может пройти небольшой кратковременный дождь.

Такая же температура и в понедельник, 8 июля, но вероятность дождей повышается, прогремят грозы. В понедельник, к тому же усилится ветер. Отдельные порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Во вторник дожди прекратятся. А к среде-четвергу дневные температуры воздуха повысятся до +28...+30 градусов. Потом нас ждет очередная волна летней прохлады.

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ИСТОЧНИК KP.RU