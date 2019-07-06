2019-07-06T16:51:33+03:00
Общество

Когда в Челябинск вернется 30-градусная жара

На ближайшие дни синоптики обещают дожди и грозы
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Жара не за горами.Жара не за горами.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Относительно прохладная погода задержится на Южном Урале еще на несколько дней, а уже к середине следующей недели в город вернется 30-градусная жара, сообщает Челябинский гидрометцентр.

В воскресенье, 7 июля, в Челябинске до +25 градусов, местами может пройти небольшой кратковременный дождь.

Такая же температура и в понедельник, 8 июля, но вероятность дождей повышается, прогремят грозы. В понедельник, к тому же усилится ветер. Отдельные порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Во вторник дожди прекратятся. А к среде-четвергу дневные температуры воздуха повысятся до +28...+30 градусов. Потом нас ждет очередная волна летней прохлады.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кургане автолюбитель провалился в траншею теплотрассы
Баба Яга угостит пирогом гостей фестиваля «Изумрудный город» в Челябинской области
Две легковушки и газель столкнулись на границе Челябинской области и Башкортостана
Пес-скейтбордист из Челябинска стал звездой интернета
«Остались деньги, хотим помочь»: школьники из Челябинска отдали сдачу со своих выпускных больным онкологией ребятишкам
В Кургане установят памятную доску родственнику первого директора Царскосельского лицея
Пистолеты, патроны, ножи: у 25-летнего жителя Челябинской области обнаружили целый арсенал оружия
В центре Челябинска до утра вторника перекрыли движение
Одна машина — из свадебного кортежа: две иномарки столкнулись лоб в лоб в Челябинской области
Перед приездом Текслера на Сабантуй ночной шторм снес конструкции и палатки
Перевернувшаяся фура практически перекрыла трассу под Миассом
Девочке, получившей удар тока в Челябинской области, ампутировали руку
Дошколята из Челябинска выполнили работу за суровых коммунальщиков
Задержан помощник полпреда президента на Урале Александр Воробьев