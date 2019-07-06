В Кургане автолюбитель провалился в траншею теплотрассы
Летом в Кургане, как и по всей России, ремонтируют теплотрассы. На одной из улиц столицы Зауралья яму не засыпают уже три недели. В субботу, 6 июля, в нее частично провалился автомобиль. Фото с места событий очевидцы выложили в социальные сети.
На снимках видно, что нос машины завис над пропастью ямы.
— Как же так? Да и еще и поперек дороги? — недоумевают читатели паблика «ЧП Курган».
Ситуацию прояснил дополнительный снимок, сделанный с другого ракурса.
Фото: Василий Колмаков.
Оказалось, машина выезжала из соседних дворов и не вписалась в поворот, который после прихода ремонтников стал слишком узким.
Как достали машину и будет ли автолюбитель отправлять коммунальщикам свои претензии, не известно.
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ИСТОЧНИК KP.RU