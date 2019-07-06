В Кургане автолюбитель провалился в траншею теплотрассы

СЕГОДНЯ 17:49 2019-07-06T17:49:24+03:00

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Летом в Кургане, как и по всей России, ремонтируют теплотрассы. На одной из улиц столицы Зауралья яму не засыпают уже три недели. В субботу, 6 июля, в нее частично провалился автомобиль. Фото с места событий очевидцы выложили в социальные сети.

На снимках видно, что нос машины завис над пропастью ямы.

— Как же так? Да и еще и поперек дороги? — недоумевают читатели паблика «ЧП Курган».

Ситуацию прояснил дополнительный снимок, сделанный с другого ракурса.

Фото: Василий Колмаков.

Оказалось, машина выезжала из соседних дворов и не вписалась в поворот, который после прихода ремонтников стал слишком узким.

Как достали машину и будет ли автолюбитель отправлять коммунальщикам свои претензии, не известно.

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ИСТОЧНИК KP.RU