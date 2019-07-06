2019-07-06T19:05:41+03:00
Общество

После поездки в деревню с плохим интернетом житель Зауралья получил счет за роуминг в 340 тысяч рублей

На такую сумму он «наговорил» буквально за один день
Лидия ПЕСКОВА
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Мужчина ездил в деревню, а оператор сотовой связи твердит, что он был за границей. Фото: Виктория Минаева.Мужчина ездил в деревню, а оператор сотовой связи твердит, что он был за границей. Фото: Виктория Минаева.
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Семья из Курганской области вынуждена выплачивать долг в 340 тысяч рублей за разговоры по мобильному телефону в роуминге. Парадокс в том, что никто из семьи за границу не выезжал и услугами роуминга не пользовался, сообщает URA.RU.

По версии компании сотовой связи «Мотив», которая работает в четырех регионах России (в Свердловской, Курганской областях, ХМАО, ЯНАО), глава семьи выезжал за рубеж 8 июня 2015 года и наболтал там на крупную сумму. Однако сам мужчина утверждает, что в этот день находился в селе Коровье Курганской области, где даже страничка в социальных сетях грузилась по полчаса.

Конфликт дошел до суда. Мировой суд Екатеринбурга отменил постановление Федеральной службы судебных приставов о взыскании долга. Но в 2018-м с зарплатной карты мужчины стали списывать деньги.

Чтобы выплатить всю задолженность, семья влезла в долги, но не теряет надежды на то, что справедливость когда-нибудь восторжествует. Правда, теперь супруги не знают, каким путем ее добиваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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