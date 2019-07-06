На Южном Урале 700 человек добровольно сдали полиции отпечатки собственных пальцев

СЕГОДНЯ 21:30 2019-07-06T21:30:05+03:00

Пишите заявление, и пальчики "откатают" в тот же день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» узнала, зачем люди решились на это

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С начала этого года на Южном Урале более 700 человек явились в полицию, чтобы добровольно оставить там отпечатки собственных пальцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

— Именно по отпечаткам пальцев полицейские без труда могут установить личность человека и в кратчайшие сроки сообщить о случившемся его родным. Также данная процедура значительно ускоряет процесс восстановления паспорта, — замечают в пресс-службе.

Добровольную дактилоскопическую регистрацию в России может бесплатно пройти любой гражданин, достигший шестилетнего возраста, а также иностранные граждане и лица без гражданства. Для этого нужно подать письменное заявление в любое подразделение по вопросам миграции. Отпечатки возьмут в тот же день.

После дактилоскопической регистрации человеку выдадут справку, а если нужно, еще и копию дактилоскопической карты.

Узнать подробности можно по телефонам: (351) 239-09-65, 239-10-55, 239-08-26.

ИСТОЧНИК KP.RU