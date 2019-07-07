Дерево рухнуло на детскую площадку в Златоусте после ремонта двора
Жители Златоуста в Челябинской области рассказали в соцсетях об инциденте, который случился днем 6 июня. Высокое дерево рухнуло во дворе дома 40 лет Победы, 18. По словам очевидцев, накануне у них работала строительная бригада.
— Такое чудо — асфальтирование возможно только в Златоусте. Федеральная программа «Благоустройство дворов» в нашем городе могла привести к самым серьезным последствиям, — пишут в соцсетях.
По словам автора поста, рабочие подрубили корни березы во время асфальтирования. Сделали это, что обложить дерево дорожным покрытием вокруг ствола.
— Эти работы у нас в городе постоянно выполняют некомпетентные гастарбайтеры, когда же это прекратится? — пишут комментаторы.
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ИСТОЧНИК KP.RU