Ночной фейерверк посреди двора разбудил жителей Челябинска

СЕГОДНЯ 08:15 2019-07-07T08:15:40+03:00

Салют на Воровского. Фото: кадр с видео

Его запустили с крыши дома

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Глубокой ночью 7 июля в центре Челябинска компания решила запустить салют. Причем сделали это с крыши дома по улице Воровского в центре.

— На часах 02:34, у людей вообще есть совесть? Разве можно с крыши многоэтажки пускать фейерверки?

— Они свадьбу отмечали.

В комментариях пользователи посоветовали жильцам обратиться с жалобой в управляющую компанию. Обслуживающая организация должна контролировать доступ посторонних на крышу.

Другие комментаторы призывали вызвать полицию. А третьи — просто потерпеть.

— Полиция так быстро не успеет приехать, а вам потом придется объяснительную писать. Проще уже потерпеть пять минут и дальше спать.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/718803" frameborder="0"></iframe> Ночной салют.

ИСТОЧНИК KP.RU