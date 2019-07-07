Ночной фейерверк посреди двора разбудил жителей Челябинска
Глубокой ночью 7 июля в центре Челябинска компания решила запустить салют. Причем сделали это с крыши дома по улице Воровского в центре.
— На часах 02:34, у людей вообще есть совесть? Разве можно с крыши многоэтажки пускать фейерверки?
— Они свадьбу отмечали.
В комментариях пользователи посоветовали жильцам обратиться с жалобой в управляющую компанию. Обслуживающая организация должна контролировать доступ посторонних на крышу.
Другие комментаторы призывали вызвать полицию. А третьи — просто потерпеть.
— Полиция так быстро не успеет приехать, а вам потом придется объяснительную писать. Проще уже потерпеть пять минут и дальше спать.
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Ночной салют.
ИСТОЧНИК KP.RU