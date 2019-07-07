Иномарка столкнулась с автобусом в Златоусте
ДТП случилось днем 6 июля в Златоусте Челябинской области. На Миасском тракте столкнулись черная иномарка и автобус. На место выезжали все экстренные службы.
Судя по кадрам, разбирать аварию приезжали два наряда ДПС, несколько скорых, спасатели и пожарная охрана. В автобусе в момент аварии ехали пассажиры, в том числе несколько детей.
— За рулем иномарки была женщина, 29 лет. Ее зажало в покореженной машине, пришлось вскрывать. Она была сильно пьяна, — сообщают очевидцы.
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Авария на Миасском тракте.
ИСТОЧНИК KP.RU