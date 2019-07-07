Иномарка столкнулась с автобусом в Златоусте

СЕГОДНЯ 09:17 2019-07-07T09:18:45+03:00

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ДТП случилось днем 6 июля в Златоусте Челябинской области. На Миасском тракте столкнулись черная иномарка и автобус. На место выезжали все экстренные службы.

Судя по кадрам, разбирать аварию приезжали два наряда ДПС, несколько скорых, спасатели и пожарная охрана. В автобусе в момент аварии ехали пассажиры, в том числе несколько детей.

— За рулем иномарки была женщина, 29 лет. Ее зажало в покореженной машине, пришлось вскрывать. Она была сильно пьяна, — сообщают очевидцы.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/718810" frameborder="0"></iframe> Авария на Миасском тракте.

ИСТОЧНИК KP.RU