2019-07-07T09:18:45+03:00
Происшествия

Иномарка столкнулась с автобусом в Златоусте

Очевидцы уверяют, что аварию спровоцировала пьяная водительница
Андрей АБРАМОВ
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Авария в Златоусте. Фото: Дмитрий ЖелевАвария в Златоусте. Фото: Дмитрий Желев
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ДТП случилось днем 6 июля в Златоусте Челябинской области. На Миасском тракте столкнулись черная иномарка и автобус. На место выезжали все экстренные службы.

Судя по кадрам, разбирать аварию приезжали два наряда ДПС, несколько скорых, спасатели и пожарная охрана. В автобусе в момент аварии ехали пассажиры, в том числе несколько детей.

— За рулем иномарки была женщина, 29 лет. Ее зажало в покореженной машине, пришлось вскрывать. Она была сильно пьяна, — сообщают очевидцы.

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Авария на Миасском тракте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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