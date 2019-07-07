Машина-амфибия плавает в водохранилище Челябинска
Этот кадр сделал житель Челябинска Владимир Антонов. Отечественная «двенадцатая» наполовину скрылась в водах Шершневского водохранилища. На берегу в одежде лежит мужчина, вероятно, хозяин.
— Наверное, хотел помыть, но грязь въелась и он решил замочить ненадолго.
— Это же новейшая разработка — машина-амфибия, — шутят комментаторы в социальных сетях.
Пользователи соцсетей предполагают, что мужчина хорошо отдохнул на берегу, забыл поставить машину на ручник и она укатилась. Фото в этой заметке КП-Челябинск подрезано по краям. За пределами кадра раскиданы множество бутылок от спиртного.
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ИСТОЧНИК KP.RU