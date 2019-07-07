Машина-амфибия плавает в водохранилище Челябинска

СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-07T09:38:25+03:00

А хозяин спокойно отдыхает на берегу

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Этот кадр сделал житель Челябинска Владимир Антонов. Отечественная «двенадцатая» наполовину скрылась в водах Шершневского водохранилища. На берегу в одежде лежит мужчина, вероятно, хозяин.

— Наверное, хотел помыть, но грязь въелась и он решил замочить ненадолго.

— Это же новейшая разработка — машина-амфибия, — шутят комментаторы в социальных сетях.

Пользователи соцсетей предполагают, что мужчина хорошо отдохнул на берегу, забыл поставить машину на ручник и она укатилась. Фото в этой заметке КП-Челябинск подрезано по краям. За пределами кадра раскиданы множество бутылок от спиртного.

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ИСТОЧНИК KP.RU