После аварии в Челябинске маршрутчик содрал все опознавательные наклейки с автобуса

СЕГОДНЯ 10:09 2019-07-07T10:09:23+03:00

Водитель маршрутки затем отклеил все опознавательные знаки.

Очевидцы предполагают, что так он попытался избежать проверки ГИБДД

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Авария случилась днем 7 июля на Северо-Западе Челябинска. В районе перекрестка Куйбышева и Молодогвардейцев столкнулись маршрутка №91 и Huindai Getz. У иномарки серьезно смят багажник.

Столкновение произошло неподалеку от разрыва сплошной. Вероятно, кто-то иномарка поворачивала, когда в нее въехала маршрутка. Пользователи соцсетей обратили внимание на странную активность, которую устроил водитель микроавтобуса после аварии.

— Он содрал все наклейки с номером маршрута, названием улиц, по которым ездит, — пишут очевидцы.

Примечательно, что 91-й маршрут не ездит по Куйбышева и Молодогврадейцев. В соцсетях предполагают, что водитель микроавтобуса нелегально занимается перевозками и хочет избежать вопросов ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU