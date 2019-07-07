Счет за отопление в июне: жители Магнитогорска получают странные квитанции

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-07T11:30:07+03:00

В них просят оплатить солидную сумму за работу батарей

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Жительница Магнитогорска поделилась с горожанами новостью: в свежих платежках за ЖКХ ей пришел счет за отопление — 1 753 рубля. Причем это не долг, а новая цифра за июнь. Пользователи высказали такие варианты.

— Это налог на солнце! Пойдет дождь — вам за воду выставят.

— Мне приходил такой же счет — это за нагрев воды летом, так что все нормально.

— Но ведь за горячую воду уже есть строка в платежке!

— Может быть у вас с счетчиками что-то?

Магнитогорцы сошлись на том, что в начале недели горожанке нужно позвонить в управляющую компанию и узнать ответ.

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ИСТОЧНИК KP.RU