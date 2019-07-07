2019-07-07T11:30:07+03:00
Общество

Счет за отопление в июне: жители Магнитогорска получают странные квитанции

В них просят оплатить солидную сумму за работу батарей
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Жительнице Магнитогорска выставили счет за отопление в июне. Фото: Юлия ПЫХАЛОВАЖительнице Магнитогорска выставили счет за отопление в июне. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Жительница Магнитогорска поделилась с горожанами новостью: в свежих платежках за ЖКХ ей пришел счет за отопление — 1 753 рубля. Причем это не долг, а новая цифра за июнь. Пользователи высказали такие варианты.

— Это налог на солнце! Пойдет дождь — вам за воду выставят.

— Мне приходил такой же счет — это за нагрев воды летом, так что все нормально.

— Но ведь за горячую воду уже есть строка в платежке!

— Может быть у вас с счетчиками что-то?

Магнитогорцы сошлись на том, что в начале недели горожанке нужно позвонить в управляющую компанию и узнать ответ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинск съехались сказочные персонажи со всей страны
После аварии в Челябинске маршрутчик содрал все опознавательные наклейки с автобуса
Машина-амфибия плавает в водохранилище Челябинска
Иномарка столкнулась с автобусом в Златоусте
Деревенские заборы ставят в центре Челябинска
Ночной фейерверк посреди двора разбудил жителей Челябинска
Дерево рухнуло на детскую площадку в Златоусте после ремонта двора
Такси врезалось в остановку в Челябинске
Избитая мужем героиня «Пусть говорят» скончалась в Магнитогорске
На Южном Урале 700 человек добровольно сдали полиции отпечатки собственных пальцев
Задержанного за госизмену помощника полпреда УрФО Александра Воробьева могут уволить уже в понедельник
Паренек без ноги из Челябинска финишировал первым в забеге по спортивной ходьбе
После поездки в деревню с плохим интернетом житель Зауралья получил счет за роуминг в 340 тысяч рублей
В Кургане автолюбитель провалился в траншею теплотрассы
Баба Яга угостит пирогом гостей фестиваля «Изумрудный город» в Челябинской области
Когда в Челябинск вернется 30-градусная жара
Две легковушки и газель столкнулись на границе Челябинской области и Башкортостана
Пес-скейтбордист из Челябинска стал звездой интернета
«Остались деньги, хотим помочь»: школьники из Челябинска отдали сдачу со своих выпускных больным онкологией ребятишкам
В Кургане установят памятную доску родственнику первого директора Царскосельского лицея
Пистолеты, патроны, ножи: у 25-летнего жителя Челябинской области обнаружили целый арсенал оружия
В центре Челябинска до утра вторника перекрыли движение
Одна машина — из свадебного кортежа: две иномарки столкнулись лоб в лоб в Челябинской области
Перед приездом Текслера на Сабантуй ночной шторм снес конструкции и палатки
Перевернувшаяся фура практически перекрыла трассу под Миассом
Девочке, получившей удар тока в Челябинской области, ампутировали руку
Дошколята из Челябинска выполнили работу за суровых коммунальщиков
Задержан помощник полпреда президента на Урале Александр Воробьев